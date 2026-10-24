Bế mạc Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam xếp hạng 20

Lễ bế mạc có sự góp mặt của Uzumin, linh vật được yêu mến của Asian Para Games 2026, khuyến khích các vận động viên khuyết tật và khán giả cùng nhau nhảy múa.

Khung cảnh sôi động tại Lễ bế mạc Asian Para Games 2026. Ảnh: paralympic.org

Sau khi những người cầm cờ tiến vào sân vận động trong tiếng reo hò, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed tuyên bố bế mạc Asian Para Games 2026. Lá cờ của Ủy ban Paralympic châu Á được trao cho Doha (Qatar), thành phố đăng cai Asian Para Games 2030.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24-10, Asian Para Games 2026 quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Trung Quốc có kỳ đại hội thành công nhất, đứng đầu bảng xếp hạng huy chương với 207 huy chương vàng (HCV), 117 huy chương bạc (HCB), 111 huy chương đồng (HCĐ). Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 64 HCV, 60 HCB, 62 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Uzbekistan với 45 HCV, 49 HCB, 51 HCĐ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ 20. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đoàn thành công nhất khi giành 19 HCV, 40 HCB, 66 HCĐ. Các đoàn tiếp theo là Indonesia (15 HCV, 21 HCB, 37 HCĐ), Malaysia (6 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ), Philippines (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Đoàn Tajikistan và Campuchia giành được huy chương đầu tiên trong lịch sử Đại hội. Tajikistan có tấm HCB, còn Campuchia sở hữu HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc của Asian Para Games 2026. Ảnh: asianparagames-2026.org