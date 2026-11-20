Các đại biểu AIPA-47 chụp ảnh với biểu tượng đoàn kết của ASEAN. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều 20/11, tại Manila, đã diễn ra Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) do Hạ viện Philippines chủ trì.

Thừa ủy quyền Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự các sự kiện.

Tại Phiên toàn thể thứ hai, Đại hội đồng đã thông qua báo cáo của các Ủy ban Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Tổ chức, Hội nghị Nữ Nghị sỹ AIPA (WAIPA), Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA (YPA), Đối thoại với các Nghị viện Quan sát viên và Đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 5.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên ký Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA-47.

Tại Lễ bế mạc, Đại hội đồng đã trao Giải thưởng Phục vụ xuất sắc AIPA cho Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Suos Yara và truy tặng cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đại hội đồng cũng trao quy chế Quan sát viên cho Nghị viện Tây Ban Nha và Nghị viện Serbia, qua đó tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của AIPA.

Sau Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng bày tỏ vinh dự tiếp nhận vai trò Chủ tịch AIPA-48; khẳng định sẵn sàng tiếp nối những thành công của AIPA-47 thúc đẩy hợp tác nghị viện khu vực năng động, hiệu quả, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Singapore trân trọng mời các Quốc hội/Nghị viện thành viên tham dự Đại hội đồng AIPA-48 tại Singapore từ ngày 23-27/8/2027.

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên vào thành công tốt đẹp của Đại hội đồng.

Chủ tịch AIPA-47 bày tỏ tin tưởng AIPA sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cơ sở các nguyên tắc nền tảng của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch Hạ viện Philippines khẳng định cùng các Nghị viện thành viên đẩy mạnh phổ biến, giám sát việc triển khai các nghị quyết, đưa các cam kết tại AIPA đi vào cuộc sống, và chính thức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng AIPA-47.

Diễn ra từ ngày 16-21/11, Đại hội đồng AIPA-47 đã tổ chức 31 phiên họp, trong đó có các phiên họp của 6 Ủy ban thường trực, Phiên điều trần AIPA-ASEAN lần thứ 5, Diễn đàn Lãnh đạo chính trị nữ AIPA lần thứ 3, Tọa đàm Nghị sỹ trẻ AIPA lần thứ 2 và 16 phiên Đối thoại với Nghị viện Quan sát viên.

Đại hội đồng đã thông qua Thông cáo chung và 36 nghị quyết về hòa bình, an ninh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ma túy, bảo vệ lao động di cư, già hóa dân số, y tế, giáo dục, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA.

Đặc biệt, việc kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor Leste là dấu mốc quan trọng, khi AIPA có đầy đủ 11 thành viên, song hành cùng ASEAN, mở ra một chương mới trong lịch sử AIPA.

Đại hội đồng cũng nhất trí sửa đổi Điều lệ AIPA và thông qua “AIPA ca” mới với thông điệp “Một khu vực, một ASEAN, một AIPA."

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham dự và đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại Đại hội đồng.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên toàn thể thứ nhất được các nước đánh giá cao, đề ra những định hướng chiến lược cho hợp tác AIPA trong giai đoạn mới, trên cơ sở đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa kênh Quốc hội/Nghị viện và Chính phủ nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đồng thời thể hiện quan điểm, giải pháp và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Trên tinh thần đó, cả bốn Nghị quyết do Việt Nam đề xuất về quản trị các rủi ro an ninh đan xen, đổi mới mô hình phát triển để tăng trưởng bao trùm, tăng cường hiểu biết và gắn kết người dân, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản trị AI có trách nhiệm, đều được Đại hội đồng nhất trí thông qua.

Nội dung của các Nghị quyết cộng hưởng mạnh mẽ với chủ đề của AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm,” tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác AIPA và với các nước thành viên vì các mục tiêu chung; góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong AIPA cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực khác.

Bên lề Đại hội đồng lần này, Lãnh đạo Quốc hội và các thành viên Đoàn đã có 18 cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn, đại diện các nước thành viên AIPA và Quan sát viên, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy với nghị sĩ các nước; phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác.

Sự tham gia của Đoàn tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi ASEAN và AIPA là ưu tiên hàng đầu, triển khai thiết thực đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và hoạt động đối ngoại của Quốc hội./.