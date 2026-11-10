Be Group nhận án phạt 625 triệu đồng, các ứng dụng gọi xe bị siết quản lý

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 625 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe Be). Quyết định được đưa ra sau quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của đơn vị này.

Tài xế của hãng gọi xe công nghệ Be.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Be Group có 4 hành vi vi phạm. Cụ thể, doanh nghiệp đã không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một số hành vi liên quan đến thông tin của người tiêu dùng theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Be Group còn đưa điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch chung áp dụng trên toàn quốc. Không thiết lập phương thức để khách hàng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp cũng như bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý. Đồng thời điều kiện giao dịch chung không ghi rõ thời điểm áp dụng cụ thể.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Be Group chấm dứt các hành vi vi phạm, rà soát và hoàn thiện chính sách để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Theo báo cáo từ phía công ty, doanh nghiệp đã nộp phạt và nhanh chóng tiến hành các biện pháp khắc phục.

Vụ việc của Be Group diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia liên tục siết chặt kiểm tra hoạt động của các nền tảng gọi xe công nghệ, bao gồm Be, Grab và GSM - đơn vị vận hành Xanh SM. Qua rà soát, cơ quan quản lý ghi nhận một số tồn tại về tính minh bạch của giá cước, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Nhiều trường hợp các khoản phí chưa được bóc tách riêng, hoặc những dịch vụ có thu phí bị cài đặt lựa chọn mặc định.

Sau yêu cầu từ cơ quan quản lý, các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản nhằm hiển thị chi phí rõ ràng hơn, trao lại quyền chủ động cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hoặc từ chối các khoản phí phát sinh như bảo hiểm chuyến đi hay đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.

Riêng đối với Grab, trong tháng 10 vừa qua, cơ quan quản lý đã công bố kết quả xác minh sơ bộ về chính sách giá cước, tỷ lệ chiết khấu và các khoản khấu trừ sau khi nhận phản ánh từ các đối tác tài xế. Để làm rõ và giải quyết vấn đề thu nhập thực nhận của lái xe, Grab đã đề xuất 6 nhóm giải pháp, dự kiến triển khai từ ngày 10/11/2026.

Trong các giải pháp này, Grab cam kết giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế từ mức 0%-28,76% xuống còn 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Tổng mức phí nền tảng và phí ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, sẽ được giới hạn không quá 32% tổng số tiền khách trả.

Doanh nghiệp cũng dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các đối tác bị khấu trừ vượt mức quy định, đồng thời dành hàng nghìn tỷ đồng triển khai các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế và khuyến mại cho hành khách.