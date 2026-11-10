Be Group bị xử phạt do vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phát hiện 4 hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Be Group, có trụ sở tại tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, số 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM, với tổng số tiền 625 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này có 4 hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, Be Group không cho phép người tiêu dùng lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý đối với một số hành vi xử lý thông tin theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Be Group bị xử phạt 625 triệu đồng do vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đưa vào điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định theo pháp luật. Các điều kiện giao dịch chung này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Một vi phạm khác là Be Group không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, đồng thời thể hiện rõ việc đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Ngoài ra, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp cũng chưa quy định cụ thể thời điểm áp dụng, gây thiếu rõ ràng về hiệu lực thực hiện các điều khoản giao dịch.

Người tiêu dùng cần được bảo đảm quyền lựa chọn và minh bạch thông tin

Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ ngày càng trở thành một phần quen thuộc của đời sống, việc bảo vệ thông tin cá nhân và bảo đảm quyền lựa chọn của người tiêu dùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi sử dụng các ứng dụng đặt xe, giao hàng và dịch vụ trực tuyến, người tiêu dùng thường phải cung cấp nhiều thông tin để đăng ký, xác thực và sử dụng dịch vụ. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm minh bạch về phạm vi thông tin được thu thập, mục đích sử dụng và tạo điều kiện để khách hàng thực hiện quyền lựa chọn theo quy định pháp luật.

Các điều khoản giao dịch chung cũng cần được xây dựng rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đặc biệt, những nội dung liên quan đến thông tin cá nhân, quyền đồng ý hoặc từ chối và thời điểm áp dụng điều khoản phải được thể hiện cụ thể, tránh gây nhầm lẫn hoặc bất lợi cho khách hàng.

Người tiêu dùng cần được bảo đảm quyền lựa chọn và minh bạch thông tin.

Be Group đã khắc phục và nộp phạt theo quy định

Sau khi ban hành quyết định xử phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Cổ phần Be Group chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Be Group đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm được chỉ ra và thực hiện nộp phạt theo quy định.

Việc xử lý vi phạm đối với Be Group là lời nhắc nhở đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên nền tảng số về trách nhiệm tuân thủ pháp luật, minh bạch trong giao dịch và tôn trọng quyền lựa chọn của khách hàng.

Đồng thời, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu các điều khoản sử dụng dịch vụ, lưu ý những nội dung liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.