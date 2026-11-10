Be Group bị phạt 625 triệu đồng do vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Be Group, doanh nghiệp vận hành nền tảng gọi xe công nghệ Be, với số tiền 625 triệu đồng sau khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo thông tin được công bố, Be Group bị xác định có 4 hành vi vi phạm. Trong đó, doanh nghiệp đã không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một số hành vi liên quan đến thông tin của người tiêu dùng theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Be Group đưa vào điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định theo pháp luật. Các điều kiện giao dịch chung này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Be Group bị phạt 625 triệu đồng do có 4 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Ảnh minh họa).

Doanh nghiệp cũng không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, đồng thời bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định. Ngoài ra, một vi phạm khác là điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Trước những hành vi trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Be Group chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện nội dung, chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Be Group đã nhanh chóng tiến hành khắc phục các hành vi vi phạm và thực hiện nộp phạt theo quy định.

Be Group là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gọi xe công nghệ tại Việt Nam, cạnh tranh với các nền tảng như Grab và Xanh SM. Việc nền tảng Be tích hợp nhiều dịch vụ khiến ứng dụng trở thành nơi người dùng cung cấp và chia sẻ nhiều loại dữ liệu cá nhân. Vì vậy, tính minh bạch trong thu thập, sử dụng thông tin và khả năng chủ động lựa chọn của người tiêu dùng trở thành vấn đề quan trọng.

Trong cùng diễn biến, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thời gian qua cũng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Be, Grab và GSM - đơn vị vận hành Xanh SM.

Qua kiểm tra, cơ quan quản lý ghi nhận một số tồn tại liên quan đến việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Các doanh nghiệp đã được yêu cầu khắc phục, bảo đảm công khai thông tin và quyền chủ động lựa chọn của người tiêu dùng đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.

Qua theo dõi, Ủy ban Cạnh tranh ghi nhận các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng hiển thị rõ ràng hơn các khoản phí, chi phí bổ sung và cho phép người tiêu dùng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ có thu phí.

Đáng chú ý, trong tháng 10, cơ quan này cũng đã công bố kết quả rà soát đối với Grab sau hàng loạt phản ánh của một số đối tác tài xế về chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Theo kết quả rà soát, Grab đã đề xuất 6 nhóm giải pháp, dự kiến triển khai từ ngày 10/11/2026. Trong đó, doanh nghiệp giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế từ mức 0%-28,76% xuống còn 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, được giới hạn không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Grab cũng dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các đối tác tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp dành hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại hành khách.