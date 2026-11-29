Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5 diễn ra trong thời gian 18 tháng, gồm 64 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các ngân hàng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó 100% học viên có trình độ từ đại học trở lên.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Chí Công trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5.

Nội dung chương trình lớp trung cấp lý luận chính trị gồm 6 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương cùng những kiến thức bổ trợ khác.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đặng Thu Hiếu tặng giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngoài ra, học viên đã tham gia nghiên cứu thực tế về kết quả hoạt động quản lý nhà nước sau khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, giúp cho học viên củng cố, bổ sung, vận dụng những kiến thức đã được học gắn lý luận với thực tiễn; nắm bắt tình hình giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tế ở cơ sở gắn với nhiệm vụ công tác sau khi hoàn thành khóa học.

Kết thúc khóa học, 96% học viên được xếp loại khá, giỏi trở lên, trong đó, có 27 học viên xếp loại giỏi, chiếm 42,2%; 100% học viên rèn luyện tốt.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Chí Công phát biểu tại lễ bế giảng.

Chúc mừng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5 đã hoàn thành khóa học, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Chí Công đề nghị các học viên sau khi trở về cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng giải quyết công việc, khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 64 học viên; đồng thời, tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.