Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị K68.B4

Lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh và lãnh đạo xã Ý Yên trao Giấy khen của Trường Chính trị Trường Chinh cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Lớp khai giảng ngày 24/12/2024 với 51 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình học tập, lớp có sự biến động về nhân sự, đến nay có 55 học viên theo học, 100% học viên có trình độ đại học trở lên.

Sau hơn 2 năm học tập, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhà nước và pháp luật Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh. Chương trình đào tạo gồm 1.056 tiết, 13 bài thi và 1 bài thu hoạch nghiên cứu thực tế.

Trong khóa học, lớp tổ chức nghiên cứu thực tế tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hoạt động giúp học viên gắn lý luận với thực tiễn, trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời gian học tập, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính khiến nhiều học viên thay đổi cơ quan, vị trí công tác, vừa học tập vừa đảm nhiệm nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị và ý chí vươn lên, các học viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình đào tạo.

Kết quả, các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó 20% học viên xếp loại Giỏi; 80% học viên xếp loại Khá. 100% học viên xếp loại rèn luyện tốt.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên và học viên; đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình khen thưởng 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; biểu dương Ban cán sự lớp và các tổ trưởng đã có nhiều đóng góp vào thành công của khóa học.