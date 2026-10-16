Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B1

Lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Lớp Trung cấp LLCT K69.B1 khai giảng ngày 15/1/2025 gồm 45 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Trong thời gian khoảng 18 tháng học tập, các học viên đã được trang bị nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng; Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức bổ trợ, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh.

Trong chương trình đào tạo, học viên đi nghiên cứu thực tế theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đã hoàn thành chương trình đào tạo Trung cấp LLCT do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; đủ điều kiện thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp. Kết quả xếp loại học tập cuối khóa có 19 đồng chí đạt loại Giỏi, đạt 42,3%; 36 đồng chí đạt loại Khá, đạt 57,7%; 100% học viên xếp loại rèn luyện Tốt.

Lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu bế giảng Lớp Trung cấp LLCT K69.B1, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình khóa học; đồng thời đánh giá cao các giảng viên, các học viên trong lớp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường trong việc giảng dạy và học. Sau khi tốt nghiệp, các học viên vận dụng những kiến thức lý luận chính trị đã được đào tạo vào thực tiễn công tác, bảo đảm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hai cấp ngày càng vững mạnh.

Tại Lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.