Đại biểu dự lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Lào. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Về phía nước bạn Lào có đại diện Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sê Kông, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Champasak.

Khai giảng từ ngày 29/6/2026, khóa học quy tụ 30 học viên (gồm 1 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 20 cử nhân) đến từ 5 tỉnh Nam Trung Lào: Sê Kông (10 học viên); Salavan, Champasak, Savannakhet và Attapeu (mỗi tỉnh 5 học viên).

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó có 11 học viên xếp loại giỏi (đạt 36,67%) và 19 học viên xếp loại khá (đạt 63,33%). Dịp này, nhà trường khen thưởng 3 học viên có thành tích xuất sắc nhất khóa.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đánh giá về chất lượng đào tạo, TS. Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố cho biết, dù gặp rào cản ngôn ngữ và quỹ thời gian nghiên cứu hạn hẹp, khóa học vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng tinh thần cầu thị của học viên.

Quá trình giảng dạy luôn gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn, tập trung thảo luận các vấn đề thiết thực về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Khẳng định đào tạo cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương nước bạn Lào, TS. Nguyễn Đình Thuận kỳ vọng mỗi học viên sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng.