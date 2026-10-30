Bế giảng lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số, công nghệ số cho cán bộ, công chức

Chiều 30-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ cho 99 học viên là cán bộ, quản lý, công chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh (lớp thứ 2).

Lãnh đạo Sở Nội Vụ trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Trong 3 ngày (từ ngày 28 đến 30-10), các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Định hướng, thể chế và yêu cầu chuyển đổi số trong vận hành chính quyền cấp xã; kỹ năng lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số; quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải tiến quy trình số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, các học viên được bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong xử lý công việc, quản lý, điều hành; nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu…

Lãnh đạo Trường chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn; góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại các địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.