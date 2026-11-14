Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy năm 2026 (Lớp 1, 2).

Từ ngày 10 đến 14/11, nhà trường đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên các xã, phường. Có 71/75 xã, phường đăng ký tham gia, đạt 94,7%; trong đó, 60/71 học viên được triệu tập đã tham gia học tập.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Trong thời gian học tập, học viên 2 lớp được nghiên cứu 6 chuyên đề về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, tập trung vào kỹ năng xây dựng và tổ chức bài giảng; phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, làm việc nhóm, xử lý tình huống; thiết kế giáo án điện tử, trực quan hóa kiến thức và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp 1.

Qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch bài giảng, áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp; nâng cao kỹ năng thuyết trình, tổ chức thảo luận, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn giáo án, chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp 2.

Kết thúc khóa học, 100% học viên của 2 lớp hoàn thành chương trình bồi dưỡng, có bài thu hoạch đạt loại khá trở lên. Trường Chính trị tỉnh đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy năm 2026 cho 60 học viên.