Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân lao động tại Nghệ An

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.L

Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ngô Đình Viện - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong thời gian học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 105 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng; trong đó, có 15 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Ngô Đình Viện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Ngô Đình Viện nhấn mạnh: Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú trong các doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp.

Việc tổ chức lớp học là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những lĩnh vực, địa bàn đặc thù giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 27/2/2026 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên.

Các học viên tham gia buổi lễ. Ảnh: T.L

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp học lần này là một bước cụ thể hóa chủ trương đó, nhằm tạo điều kiện để những đoàn viên công đoàn ưu tú được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng, xác định đúng động cơ phấn đấu và tiếp tục rèn luyện trong thực tiễn.

Qua chương trình học tập, các học viên đã được trang bị những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề về xây dựng Đảng và điều kiện, tiêu chuẩn của người đảng viên. Đồng thời đề nghị sau lớp học, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu tại đơn vị, địa phương.

Đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Đối với những học viên có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, cần tiếp tục rèn luyện, chủ động khắc phục hạn chế và phấn đấu bằng kết quả công việc, bằng uy tín trong tập thể. Việc xem xét, kết nạp vào Đảng phải được thực hiện trên cơ sở quá trình rèn luyện, sự trưởng thành và bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú; phối hợp các tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, thực hiện quy trình, bảo đảm việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp thực chất, đúng quy định. Đây là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài, cần sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và sự nỗ lực của từng quần chúng ưu tú.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: T.L

"Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh hiện nay. Thành công của nhiệm vụ này không chỉ được đo bằng số lượng đảng viên được kết nạp, mà quan trọng hơn là xây dựng được đội ngũ đảng viên có chất lượng, có uy tín, trưởng thành từ thực tiễn lao động, sản xuất và có khả năng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tại nơi làm việc"- đồng chí Ngô Đình Viện nhấn mạnh.