Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý văn hóa, thể thao, du lịch

Chiều 24-9, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý văn hóa, thể thao, du lịch cho 56 học viên là cán bộ, công chức tham mưu lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22-9. Trong 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề về phân định thẩm quyền, nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch ở cấp xã; kỹ năng tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch ở cấp xã; tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, gia đình và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kiến thức, nghiệp vụ tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở; quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương ở cấp xã. Bên cạnh đó, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xử lý các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở cấp xã.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên hoàn thành đầy đủ chương trình và được cấp giấy chứng nhận.