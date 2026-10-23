Chiều 23-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho 136 học viên là công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng.

Trong 3 ngày (từ ngày 21 đến 23-10), học viên được cập nhật các quy định, yêu cầu và trách nhiệm về công tác văn thư, lưu trữ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; trang bị kỹ năng soạn thảo, kiểm tra thể thức, ký ban hành, quản lý và xử lý văn bản hành chính. Đồng thời, được hướng dẫn nghiệp vụ quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu điện tử gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin; lập hồ sơ công việc, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; số hóa, quản lý, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức chuyên môn, học viên được trao đổi về thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Khánh Hòa, qua đó củng cố kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu. Những kiến thức được trang bị góp phần giúp học viên vận dụng đúng quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.