Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nâng cao cấp tỉnh năm 2026

Các học viên chụp hình lưu niệm tại lễ bế giảng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Theo Ban tổ chức lớp học, trong 4,5 ngày triển khai, các học viên đã hoàn thành nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề chuyên sâu do các đồng chí Ủy viên Ủy ban và lãnh đạo cấp Vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt. Lớp học diễn ra trong thời điểm Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành, bổ sung nhiều quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (như Hướng dẫn số 02-HD/TW, Quy định số 21-QĐ/TW, Quy định số 212-QĐ/TW và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW).

Các cán bộ đoàn thành phố Đồng Nai chụp hình lưu niệm sau khi hoàn thành khóa học. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Qua báo cáo tổng kết và theo dõi thực tế, Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập của các đồng chí học viên. Về tính thực tiễn và tương tác: Lớp học đã nêu cao tinh thần đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa việc truyền đạt quy định, nghiệp vụ với phân tích các tình huống, kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều vướng mắc, khó khăn từ cơ sở trong việc áp dụng các quy định mới đã được đưa ra trao đổi, thảo luận và giải đáp thẳng thắn, đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn của cán bộ kiểm tra cấp tỉnh.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao giấy chứng nhận cho các học viên. (Ảnh: QUANG QUÝ)

100% học viên tham gia khóa học (123/123 đồng chí) hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình và đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Vụ Nghiên cứu-Đào tạo nghiệp vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Học viện Chính trị khu vực II đã phối hợp chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tài liệu và quản lý lớp học khoa học, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu bế giảng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Sau tham gia khóa học, các đơn vị tổ chức yêu cầu các học viên chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn; chủ động nhận diện, cảnh báo, ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Thực hiện nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với tinh thần "vững vàng về bản lĩnh, trong sáng về phẩm chất, tinh thông về nghiệp vụ, sát thực tiễn và khách quan".

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận lễ bế giảng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Các học viên tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới và hướng dẫn, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp tại đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.