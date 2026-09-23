Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 21-23/9, gồm 161 học viên. Trong thời gian học tập, các học viên được giảng viên truyền đạt, trao đổi những nội dung trọng tâm về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Qua đó giúp các học viên có thêm cơ sở để nắm vững các quy định, yêu cầu nghiệp vụ và vận dụng phù hợp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham gia buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.