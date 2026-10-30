Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Tham dự lớp học có 67 học viên đến từ 67 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày (từ 26 đến 30/10/2026), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đảng, gồm: Tổ chức cơ sở đảng và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ xã, phường trong điều kiện mới; công tác tổ chức của tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và những vấn đề mới đặt ra; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở xã, phường hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; công tác văn phòng cấp ủy và những vấn đề đặt ra hiện nay; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Các học viên tham dự lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác văn phòng cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và chuyển đổi số ở cơ sở.

Kết quả, 100% học viên hoàn thành bài thu hoạch đạt loại khá, giỏi. Ban tổ chức đã trao 67 giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Lãnh đạo nhà trường trao giấy chứng nhận cho các học viên.