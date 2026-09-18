Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026

Sau 3 ngày học tập, lớp bồi dưỡng hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các học viên được cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng, đồng thời trao đổi, thảo luận và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức lớp học tặng giấy khen đến các học viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Nội dung lớp bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề: công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; một số vấn đề trọng tâm trong công tác tuyên giáo, công tác dân vận ở cơ sở; một số vấn đề trọng tâm về công tác tổ chức của Đảng ở cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật của Đảng.

Các học viên cũng được bồi dưỡng, trao đổi về chuyên đề phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; kỹ năng lãnh đạo của bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đến các học viên. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng, nhấn mạnh, chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Vì vậy, chất lượng triển khai các chủ trương, nghị quyết phụ thuộc trực tiếp vào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên.

Đồng chí đề nghị sau khóa học, các bí thư chi bộ, cấp ủy viên nhanh chóng vận dụng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng vào thực tiễn sinh hoạt và lãnh đạo tại chi bộ, đảng bộ; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đến các học viên. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Các tổ chức cơ sở Đảng cần phát huy vai trò định hướng, tham mưu và giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Luật Phát triển đô thị thành chương trình hành động, việc làm cụ thể, phù hợp chức năng, điều kiện thực tế.

Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Lê Văn Phong đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mỗi cấp ủy viên, bí thư chi bộ phải phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực thực thi công vụ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đã trao giấy chứng nhận cho 203 học viên hoàn thành khóa học và khen thưởng 15 học viên xuất sắc.