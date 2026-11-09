Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa V, năm 2026.

Từ ngày 4 đến 9/11, 70 học viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Thông qua các chuyên đề, học viên được củng cố kiến thức, cập nhật những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Trong bài thu hoạch, nhiều học viên đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đưa nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt chuyên đề; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số có lộ trình cụ thể; tăng cường thảo luận, giải quyết các tình huống thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ. Một số mô hình được đề xuất, như: “Đảng viên số nòng cốt kèm cặp 1:1”, “Chi bộ số hóa thân thiện”, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động của tổ chức đảng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng./.