Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh năm 2026

Sáng 15-10, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2026.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 85 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB cơ sở khối 487 và các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các nội dung về lý luận chính trị; những chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII.

Bên cạnh đó, lớp học tập trung trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ thiết thực, phục vụ công tác hội CCB như: Tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện hoạt động ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hội.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.