Chiều 18-9, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội năm học 2026 - 2027.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 16-9, với gần 180 học viên là cán bộ, giáo viên, cán bộ phụ trách và những người trực tiếp tham gia công tác đội, phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày, các học viên được cập nhật kiến thức về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; những nội dung trọng tâm trong triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới. Đồng thời, được trang bị các kỹ năng về nghi thức, nghi lễ Đội; tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động lửa trại; bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh phục vụ công tác tuyên truyền hoạt động đội và phong trào thiếu nhi...

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên hoàn thành đầy đủ chương trình và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Qua đó, góp phần củng cố nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động đội và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại cơ sở.