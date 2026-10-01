Chiều 1-10, Sở Nội vụ Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng dư luận ở cơ sở cho 90 học viên là lãnh đạo, quản lý, công chức tham mưu về giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng dư luận cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Nam Lữ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 29-9 đến 1-10. Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Kỹ năng nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận ở cơ sở; thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và những vấn đề đặt ra; thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã.

Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; xác minh, tổ chức đối thoại và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã; xử lý thông tin và truyền thông trong các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp ở cơ sở.

Quang cảnh lễ bế giảng.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.