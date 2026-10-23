Tham dự và chủ trì Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 103 có Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các học viên khóa học.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại Lễ Bế giảng.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh: Sau một thời gian học tập, nghiên cứu nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm, Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 103 đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch.

Lễ Bế giảng sáng 23/10.

Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản, chuyên sâu về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”...và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua học tập và nghiên cứu thực tế, các học viên được nâng cao kiến thức về tác chiến phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, học viên được luyện tập vận hành cơ chế khu vực phòng thủ, cập nhật những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thảo luận và viết bài thu hoạch cuối khóa, nhiều học viên đề xuất các giải pháp thiết thực gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Kết quả, 100% học viên đạt loại khá, giỏi trong bài thu hoạch cuối khóa.

Các học viên và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện học viên, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Lớp trưởng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 103, phát biểu cảm ơn Học viện Quốc phòng và đội ngũ giảng viên, đồng thời khẳng định sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại lễ Bế giảng, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã trao chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các học viên khóa 103.