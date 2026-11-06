Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương và quản trị an ninh năm 2026

Các đại biểu dự bế giảng lớp bồi dưỡng

Dự bế giảng có lãnh đạo Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội); lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Khóa bồi dưỡng gồm 2 lớp với 116 học viên (1 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 1 lớp dành cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã).

Lãnh đạo Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Sau 3 ngày học tập, các học viên được truyền đạt các nội dung gồm: quản trị quốc gia hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tư duy và tầm nhìn lãnh đạo; quản trị địa phương trong kỷ nguyên số; phát triển kinh tế và quản trị an ninh kinh tế; vận hành chính quyền điện tử trong kỷ nguyên số; quản trị an ninh, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với tỉnh Lạng Sơn; những nội dung liên quan khác.

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng

Lãnh đạo Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Theo đánh giá của Ban Tổ chức lớp học, nội dung giảng dạy có chất lượng tốt, kiến thức sâu sắc, thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh và nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở từng cấp.

Đối với các học viên, theo đánh giá các học viên có tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc, chấp hành nội quy lớp học; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và liên hệ thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng

Lãnh đạo Viện An ninh phi truyền thống trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương và quản trị an ninh năm 2026. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, góp phần nâng cao nhận thức, tư duy và tầm nhìn lãnh đạo, quản lý; tăng cường năng lực quản trị, khả năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.