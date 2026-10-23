Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo đánh giá của Ban Quản lý lớp bồi dưỡng, sau 3 ngày (21 - 23/10), gần 200 học viên hoàn thành toàn bộ nội dung các chuyên đề về quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại; hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền; tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xử lý tình huống phức tạp; tình hình thế giới, khu vực, trong nước và định hướng phát triển đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

Trong quá trình học tập, học viên có tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, liên hệ thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm công tác. Công tác quản lý lớp được thực hiện đúng kế hoạch, duy trì nền nếp học tập. Kết quả đánh giá bài thu hoạch và quá trình trao đổi, thảo luận cho thấy học viên đã củng cố, hệ thống hóa kiến thức, từng bước vận dụng nội dung được bồi dưỡng vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên tham gia đủ điều kiện hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận.

Đại biểu và học viên dự lễ bế giảng.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành nội quy, quy chế và trách nhiệm học tập của các học viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp xã ở địa bàn xa, điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ cần tiếp tục cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phân cấp, phân quyền và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phạm Đức Toàn mong muốn, các học viên vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác, xác định đúng những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ 40 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của học viên lớp bồi dưỡng.

Nhân dịp này, học viên lớp bồi dưỡng đã ủng hộ 40 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên.