Chiều 9-10, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 7 đến 9-10 với 69 học viên tham gia. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong xây dựng nền hành chính phục vụ ở cấp xã; kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; giao tiếp, ứng xử hành chính và xử lý tình huống trong quan hệ công vụ tại công sở; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

Các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức về thực thi công vụ theo vị trí việc làm gắn với phối hợp công tác, trách nhiệm cá nhân và chất lượng phục vụ Nhân dân; thực tiễn xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị các học viên vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.