Bế giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới các cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026 là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 - 2027. Thông qua chương trình, cán bộ Mặt trận hai nước có thêm cơ hội trao đổi về tổ chức và phương thức hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực tiễn nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Mặt trận hai nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trao Giấy chứng nhận cho học viên của Lớp bồi dưỡng.

Đặc biệt trong lớp bồi dưỡng lần này, bên cạnh việc nghiên cứu, học tập trên lớp, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu thực tiễn, tham quan tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam và dâng hoa tại Khu biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa, giúp các học viên tìm hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam, có thêm nhiều trải nghiệm thực tế để củng cố thêm cho những kiến thức đã tiếp thu tại lớp học.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên và sự chủ động của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, bố trí đội ngũ giảng viên, phiên dịch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai các hoạt động của lớp bồi dưỡng chu đáo và hiệu quả.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trao Giấy chứng nhận cho học viên của Lớp bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, những kiến thức từ lớp bồi dưỡng lần này sẽ được các học viên chủ động nghiên cứu và vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Lào xây dựng đất nước; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

“Các học viên sẽ là những nhân tố tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước nhân dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào vào năm 2027 sắp tới” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trao Giấy chứng nhận cho học viên của Lớp bồi dưỡng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ trở về nước và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 1 tháng, với số lượng 40 học viên là cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cấp, đến từ cơ quan Trung ương và 18 tỉnh, thành phố của Lào. Trong quá trình diễn ra Lớp bồi dưỡng, các học viên đã tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế, giao lưu văn hóa và các hoạt động đối ngoại khác. Đến nay, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành mục tiêu, bảo đảm chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và học viên tại buổi lễ.