Bế giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026

Trong 5 ngày (từ 19 đến 23-10), 44 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề thiết thực.

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Phương Dung

Nội dung tập trung vào những vấn đề chung về cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những nội dung kiên định theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sự vận dụng của cấp ủy cấp xã trong công tác lãnh đạo phát triển địa phương; kỹ năng tư duy chiến lược và dự báo; kỹ năng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kỹ năng đối thoại với nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp; kỹ năng kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã.

Bên cạnh đó, các học viên còn tham gia nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam); qua đó bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở.

44 học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Dung

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và năng lực thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.