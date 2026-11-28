Các đồng chí: Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự chương trình.

Chiều 28/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2030 - 2035. Dự lễ bế giảng có đồng chí Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong 3 ngày (26-28/11), 124 học viên đã tham gia học tập 5 chuyên đề trọng tâm, tập trung cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, quản trị và phát triển địa phương.

Các chuyên đề đi sâu vào những nội dung như: nâng cao đạo đức công vụ, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; định hướng các nhiệm vụ đột phá về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nhận diện và xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt các học viên phát biểu tại buổi lễ.

Nội dung học tập được kết nối giữa cơ sở lý luận với thực tiễn phát triển của Hà Tĩnh, gắn những định hướng lớn với yêu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực, địa bàn, qua đó gợi mở nhiều kinh nghiệm và giải pháp có thể vận dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thông qua các chuyên đề, học viên có thêm góc nhìn về yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới; nâng cao năng lực dự báo, hoạch định chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.

TS. Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá tổng kết khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS. Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý, Đào tạo, Bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên và thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị của các học viên.

Đồng thời, mong muốn các học viên tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần tự học, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu vào thực tiễn công tác; cụ thể hóa thành chủ trương, quyết sách và giải pháp thiết thực tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi học viên cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ bế giảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Ban tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên.