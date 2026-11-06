Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, quản lý

Đại biểu và học viên dự bế giảng lớp bồi dưỡng.

Theo báo cáo tổng kết lớp bồi dưỡng, trong 3 ngày (từ 4 – 6/11), trên 200 học viên đã nghe giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số chuyên đề chuyên sâu. Học viên tìm hiểu các chuyên đề: Quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả; năng lực hoạch định, thực thi chính sách công trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tư duy, phương pháp lãnh đạo hiện đại và kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn phức tạp; cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước và định hướng phát triển đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Học viên nhận chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Trong quá trình học tập, học viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, chủ động tích lũy tri thức và đào sâu nghiên cứu các chuyên đề. Công tác quản lý lớp được tổ chức chặt chẽ, theo quy định của lớp học, theo dõi sát sao tiến trình học tập và đảm bảo thông tin thông suốt. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giảng viên và học viên.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành nội quy, quy chế và trách nhiệm học tập của tất cả học viên. Đồng thời nhấn mạnh, các học viên cần vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác, xác định đúng những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lớp bồi dưỡng ủng hộ Quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh 50 triệu đồng.

Lớp bồi dưỡng tặng quà lưu niệm Trường Chính trị tỉnh.

Nhân dịp này, lớp bồi dưỡng đã ủng hộ Quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh 50 triệu đồng và tặng quà lưu niệm Trường Chính trị tỉnh.