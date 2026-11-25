Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúc mừng đoàn học viên Hội LHPN Lào hoàn thành khóa bồi dưỡng, đào tạo tại Việt Nam

Tham dự chương trình có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Bun-nhụ Xay-păn-nha, Tham tán Công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng đội ngũ giảng viên và 20 nữ cán bộ ưu tú của nước bạn Lào.

Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào giai đoạn 2022 - 2027, cùng Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Công tác Phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng từ ngày 28/9 đến ngày 27/11/2026.

Từ phải sang trái: Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, tham dự buổi lễ

Ông Bun-nhụ Xay-păn-nha, Tham tán Công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Lớp học quy tụ 20 học viên là những cán bộ chủ chốt có bề dày kinh nghiệm, trong đó 55% giữ cương vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh thuộc cả 3 miền Bắc - Trung - Nam của Lào, 25% là lãnh đạo các vụ, phòng kiêm cán bộ Hội tại các bộ, ngành và 20% là lãnh đạo các ban thuộc Trung ương Hội LHPN Lào. Với trình độ chuyên môn vững vàng và 19/20 học viên đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, mang đến lớp học tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự gắn kết tập thể cao độ.

Trong suốt 2 tháng, chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn thông qua 26 chuyên đề chuyên sâu về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng lãnh đạo quản lý và thực hành tiếng Việt.

Bên cạnh những giờ giảng tâm huyết từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Ngoại giao, các học viên còn được tham gia chuỗi hoạt động thực tế sinh động tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Qua việc khảo sát các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như nuôi cấy ngọc trai, dịch vụ làm đẹp, du lịch tâm linh và tìm hiểu công tác chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại cơ sở, các cán bộ Hội nước bạn đã có điều kiện đối chiếu sinh động giữa bài giảng lý thuyết với thực tiễn vận hành sinh động của phong trào phụ nữ Việt Nam.

Bà Lương Thị Thủy, Chuyên viên cao cấp Ban Công tác Phụ nữ, Chủ nhiệm lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2026, báo cáo kết quả khóa học

Không dừng lại ở khuôn khổ chuyên môn, khóa học còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa thắm tình chị em. Các học viên Lào đã có dịp viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp kiến lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, vịnh Hạ Long, di tích bến tàu không số K15 và hòa mình vào không khí sôi nổi kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng tặng đoàn học viên 20 bộ áo dài truyền thống, cùng tham gia giao lưu văn hóa ẩm thực và nghệ thuật, để lại những dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết gắn bó keo sơn.

Kết quả đánh giá cuối khóa ghi nhận 100% học viên hoàn thành xuất sắc bài thu hoạch, đúc kết nhiều giải pháp sáng tạo để vận dụng vào công tác Hội tại địa phương, đồng thời đề xuất mở rộng thêm thời lượng các chuyên đề về lễ tân ngoại giao, truyền thông số và tăng cường các khóa tập huấn trong tương lai.

Bà Phan-tha-vông Bua-chan, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xaignabouli, phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt tập thể học viên phát biểu tại buổi lễ, bà Phan-tha-vông Bua-chan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Xaignabouli, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng Ban Tổ chức lớp học. Bà Phan-tha-vông Bua-chan khẳng định, những kiến thức toàn diện về tư duy quản lý, đặc biệt là kinh nghiệm chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Hội mà phía Việt Nam chia sẻ, thực sự là hành trang vô giá giúp đội ngũ cán bộ phụ nữ Lào nâng cao năng lực công tác trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tập thể lớp trân trọng cảm ơn sự chăm lo chu đáo, tận tình từ việc học tập, ăn ở đến chăm sóc sức khỏe của đội ngũ cán bộ, giảng viên và phiên dịch viên Việt Nam, giúp các chị em vượt qua rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt thời tiết để hoàn thành trọn vẹn khóa học. Nhắc lại những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình nghĩa Việt - Lào sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long, đại diện học viên Lào nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu bế giảng khóa học

Phát biểu bế giảng khóa học, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhiệt liệt chúc mừng 20 học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng của Ban Công tác Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, thành công của lớp bồi dưỡng năm 2026 không chỉ nằm ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là đã củng cố niềm tin, sự thấu hiểu và gắn kết mật thiết giữa đội ngũ cán bộ Hội hai nước. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Trung ương Hội LHPN Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội LHPN thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn học viên có những chuyến đi thực tế an toàn, thiết thực.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúc mừng đoàn học viên Hội LHPN Lào hoàn thành khóa bồi dưỡng, đạo tạo tại Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúc mừng đoàn học viên Hội LHPN Lào hoàn thành khóa bồi dưỡng, đạo tạo tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tin tưởng rằng, với những tri thức và tình cảm tốt đẹp mang về từ Việt Nam, mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân nòng cốt, góp phần đưa phong trào phụ nữ Lào ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng son cho tình đoàn kết đặc biệt giữa phụ nữ và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào