Bế giảng khóa tập huấn sản xuất ảnh báo chí đa nền tảng

Học viên được trang bị kỹ năng về chụp ảnh và biên tập ảnh báo chí. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10, khóa tập huấn do nhà báo Vũ Duy Linh, Phó Trưởng phòng Ảnh (Báo Nhân Dân) hướng dẫn, tập trung vào xu hướng phát triển và vai trò của ảnh báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số; đặc điểm ảnh báo chí trên từng nền tảng; các nguyên tắc đạo đức, tính trung thực trong tác nghiệp cùng kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa, biên tập ảnh.

Bên cạnh trang bị kiến thức lý thuyết, học viên được thực hành tác nghiệp tại sự kiện, phối hợp nhóm và xây dựng sản phẩm ảnh báo chí phục vụ xuất bản trên nhiều loại hình, nền tảng (báo in, báo điện tử và mạng xã hội).

Trao chứng chỉ nghiệp vụ báo chí sau khi hoàn tất khóa học cho học viên. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Khóa tập huấn góp phần trang bị cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận những kiến thức, kỹ năng từ tác nghiệp tại hiện trường đến biên tập, xử lý ảnh hậu kỳ.

Qua đó, giúp học viên nâng cao khả năng sản xuất các sản phẩm ảnh phù hợp với đặc thù của báo in, báo điện tử và mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện trong tình hình mới.