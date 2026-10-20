Bế giảng khóa tập huấn 'Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng'

Tham dự buổi Lễ, về phía Trường Đại học Kiểm sát có TS. Nguyễn Thị Lộc, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Hữu Tráng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự; TS. Đỗ Thị Kim Định, Trưởng phòng Đào tạo; ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; cùng đại diện các đơn vị liên quan và học viên, sinh viên tham gia khóa tập huấn.

Cùng dự buổi Lễ có ông Stephan Gay, Tùy viên An ninh nội địa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; các chuyên gia tham gia khóa tập huấn: Bà Sophie Bazard, chuyên gia hợp tác kỹ thuật; ông Yoni Cohen, chuyên gia của Công ty OSINT Industries.

Toàn cảnh Lễ bế giảng khóa tập huấn.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Stephan Gay, Tùy viên An ninh nội địa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cảm ơn Trường Đại học Kiểm sát đã phối hợp tổ chức và đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi chuyên môn.

Ông Stephan Gay ghi nhận sự chia sẻ kiến thức tận tâm của hai chuyên gia là bà Sophie Bazard và ông Yoni Cohen, đồng thời đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi và tích cực thực hành của các học viên. Đồng thời nhấn mạnh, việc kết hợp kiến thức pháp lý, kinh nghiệm điều tra và công nghệ số có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, truy vết và xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng.

Ông Stephan Gay, Tùy viên An ninh nội địa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng những kiến thức, kỹ năng thu nhận được sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Việt Nam; đồng thời khẳng định Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này, góp phần củng cố quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước.

Phát biểu bế mạc, TS. Nguyễn Thị Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các chuyên gia đã tham gia giảng dạy, đồng thời khẳng định, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khóa tập huấn đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn thiết thực, giúp học viên tiếp cận kiến thức, phương pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng.

TS. Nguyễn Thị Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu bế giảng khóa tập huấn.

Các chuyên đề tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm; kỹ năng ứng dụng tình báo nguồn mở (OSINT); tiếp nhận, phân tích báo cáo CyberTipline của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột của Hoa Kỳ (NCMEC); khai thác cơ sở dữ liệu quốc tế ICSE; quy trình điều tra, thu thập, bảo quản chứng cứ điện tử và kỹ năng lấy lời khai. Thông qua các bài tập thực hành, nghiên cứu tình huống và trao đổi kinh nghiệm Việt Nam – Pháp, học viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, hệ thống hóa và vận dụng hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại đơn vị. Về phía Nhà trường, đội ngũ giảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm từ khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong môi trường số.

Bà Sophie Bazard, chuyên gia hợp tác kỹ thuật, trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên, sinh viên.

Bà Sophie Bazard, chuyên gia hợp tác kỹ thuật, trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên, sinh viên.

Khóa tập huấn khép lại với những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng.

Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Đại học Kiểm sát trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên tham dự đạt yêu cầu về kiến thức và được cấp chứng chỉ.