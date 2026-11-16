Bế giảng chương trình đào tạo đối ngoại cho cán bộ Nhà nước Palestine năm 2026

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao trao tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Nhà nước Palestine Laila Khaled Farid Eghreib. (Ảnh: HVNG)

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Nhà nước Palestine Laila Khaled Farid Eghreib; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam TS. Shadi H.H. Abuzarqa; Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông – châu Phi, Bộ Ngoại giao Đặng Thị Hải Tâm; Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao và toàn thể học viên đoàn cán bộ Nhà nước Palestine.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông bày tỏ vui mừng và tự hào khi chương trình đào tạo năm 2026 tiếp nối thành công của khóa học năm trước, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã được tiếp cận hệ thống chuyên đề chuyên sâu về ngoại giao, phát triển kinh tế – công nghiệp, tăng trưởng xanh và xây dựng thương hiệu quốc gia, kết hợp với các chuyến khảo sát thực tế, qua đó bổ sung kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

Ông Nguyễn Mạnh Đông trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao và JICA đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức chương trình; đồng thời bày tỏ tin tưởng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được, cùng những tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập tại Việt Nam, sẽ trở thành hành trang hữu ích để các học viên vận dụng vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Palestine.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên. (Ảnh: HVNG)

Chia sẻ tại buổi lễ, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke khẳng định chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho đoàn cán bộ Nhà nước Palestine năm thứ hai đã hoàn thành tốt đẹp, tiếp tục thể hiện nỗ lực hợp tác của JICA trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho Palestine. Bên cạnh các chương trình hỗ trợ và viện trợ nhân đạo, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những hình thức hợp tác thiết thực, góp phần phục vụ sự phát triển của đất nước và người dân Palestine.

Chia sẻ tại buổi lễ, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke khẳng định chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho đoàn cán bộ Nhà nước Palestine năm thứ hai đã hoàn thành tốt đẹp, tiếp tục thể hiện nỗ lực hợp tác của JICA trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho Palestine. Bên cạnh các chương trình hỗ trợ và viện trợ nhân đạo, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những hình thức hợp tác thiết thực, góp phần phục vụ sự phát triển của đất nước và người dân Palestine.

Ông Kobayashi Yosuke chúc mừng các học viên hoàn thành chương trình, đồng thời bày tỏ mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thu nhận được sẽ được các học viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại Palestine, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib thay mặt các học viên phát biểu cảm nghĩ và chia sẻ thu hoạch từ khóa học. (Ảnh: HVNG)

Thay mặt đoàn cán bộ Nhà nước Palestine, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Laila Khaled Farid Eghreib bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam, JICA và Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo năm thứ hai liên tiếp. Bà đánh giá cao những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn mà các học viên được trang bị trong suốt một tuần học tập, trao đổi và khảo sát tại Việt Nam.

Chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, bà Laila Khaled Farid Eghreib bày tỏ tình cảm trân trọng đối với sự đón tiếp chu đáo, chân tình của các cơ quan, đơn vị và những tình cảm hữu nghị mà đoàn nhận được trong thời gian ở Việt Nam. Bà cho biết các thành viên trong đoàn đều lưu luyến khi kết thúc chuyến đi, đồng thời nhấn mạnh những trải nghiệm và tình cảm tốt đẹp tại Việt Nam sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Bà xúc động nhắc lại câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở; khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

Các học viên tham gia khoá học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HVNG)

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên, tặng quà lưu niệm và chụp ảnh chung, khép lại chương trình đào tạo trong không khí trang trọng, thân tình và hữu nghị.

Việc tổ chức thành công chương trình năm thứ hai liên tiếp tiếp tục khẳng định vai trò của Học viện Ngoại giao trong thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại với các đối tác quốc tế; đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua JICA trong hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Palestine. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Palestine và Nhật Bản.