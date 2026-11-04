Bế giảng Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đối ngoại dành cho cán bộ quy hoạch lãnh đạo, quản lý năm 2026

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Lê Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và PGS. TS. Đại sứ Đặng Đình Quý. (Ảnh: Hải Anh)

Tham dự chương trình có PGS. TS. Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giảng viên chính của khoá học; bà Nguyễn Thị Lê Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Lê Trang cho biết, khoá bồi dưỡng này đã trở thành là một trong những bước đi nhằm cụ thể hoá những yêu cầu đề ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao để có thể hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ mới trong giai đoạn phát triển mới. Thông qua khoá học, các cán bộ ngoại giao đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư duy và tiếp cận những vấn đề cốt lõi để có thể phục vụ tốt cho công việc sau này.

Bà Nguyễn Thị Lê Trang bày tỏ kỳ vọng, sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng này, các cán bộ ngoại giao sẽ tiếp tục vận dụng những kỹ năng, kiến thức đã được học và thực hành vào thực tiễn công việc, tiếp tục phát huy và truyền lửa yêu nghề cho các cán bộ trẻ trong đơn vị.

Các học viên tham gia khoá học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phạm Anh)

Với vai trò là giảng viên chính của khoá học, PGS. TS. Đại sứ Đặng Đình Quý hy vọng rằng, sau khi kết thúc khoá học, các cán bộ ngoại giao sẽ vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng đã được học vào quá trình làm việc sau này, đồng thời coi đây là kiến thức, nền tảng gốc cho quá trình tự học, tự đào tạo suốt đời.

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định mong muốn các cán bộ ngoại giao sẽ chuyển tải được kiến thức đã học thành các sản phẩm công việc có chất lượng tốt trên thực tế, đồng thời tiếp tục truyền lửa và truyền đạt kiến thức cho các thế hệ tiếp theo, qua đó đóng góp hiệu quả hơn nữa cho ngành Ngoại giao cũng như nhiệm vụ đối ngoại của đất nước.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra từ 19/8-4/11/2026 bao gồm ba nhóm nội dung chính: tư duy chiến lược và tầm nhìn trong kỷ nguyên mới ; kỹ năng đối ngoại chuyên sâu; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xử lý các vấn đề thực tiễn.

Đây là một trong những chương trình đào tạo, bồi dưỡng trọng tâm của Bộ Ngoại giao đã triển khai trong nhiều năm qua, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ chủ chốt