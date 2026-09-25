Bế giảng các lớp bổ túc văn hóa và đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy

Chương trình văn nghệ tại lễ bế giảng

Các đại biểu dự chương trình

Lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ được Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trường tiểu học Tân Đoàn, xã Tân Đoàn tổ chức từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026 cho 12 người cai nghiện ma tuý tại cơ sở, với tổng số 480 tiết học. Kết quả, có 7/12 người hoàn thành chương trình, đạt tỷ lệ 58%; 5/12 người chưa hoàn thành chương trình do đã chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc của tòa án trở về cộng đồng trước khi kết thúc chương trình học.

Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phát biểu đánh giá kết quả lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ và lớp đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy

Đối với các lớp đào tạo nghề, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Lạng Sơn tổ chức 2 lớp gồm: lớp đào tạo nghề hàn cơ khí và lớp đào tạo nghề trồng rau sạch; thời gian từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Trường Tiểu học Tân Đoàn trao chứng nhận hoàn thành lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ cho người cai nghiện ma túy

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao chứng chỉ hoàn thành lớp học nghề cho người cai nghiện ma túy

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy

Trong đó, lớp đào tạo nghề hàn cơ khí có tổng số 30 người cai nghiện ma túy tham gia. Kết quả, 30/30 người hoàn thành chương trình đào tạo, đạt 100%.​ Lớp đào tạo nghề trồng rau sạch có tổng số 28 người người cai nghiện ma tuý tham gia, 100% hoàn thành chương trình đào tạo.

Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Qua các lớp học góp phần nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao tay nghề, trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và ý thức lao động; tạo động lực để người cai nghiện ma túy tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu. Những kiến thức, kỹ năng được học sẽ là hành trang thiết thực giúp người cai nghiện có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ; trao chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy.