Bế giảng các lớp bổ túc văn hóa và đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy
Chiều 24/9, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Trường Tiểu học Tân Đoàn tổ chức bế giảng các lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ và đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy.
Lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ được Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trường tiểu học Tân Đoàn, xã Tân Đoàn tổ chức từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026 cho 12 người cai nghiện ma tuý tại cơ sở, với tổng số 480 tiết học. Kết quả, có 7/12 người hoàn thành chương trình, đạt tỷ lệ 58%; 5/12 người chưa hoàn thành chương trình do đã chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc của tòa án trở về cộng đồng trước khi kết thúc chương trình học.
Đối với các lớp đào tạo nghề, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Lạng Sơn tổ chức 2 lớp gồm: lớp đào tạo nghề hàn cơ khí và lớp đào tạo nghề trồng rau sạch; thời gian từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.
Trong đó, lớp đào tạo nghề hàn cơ khí có tổng số 30 người cai nghiện ma túy tham gia. Kết quả, 30/30 người hoàn thành chương trình đào tạo, đạt 100%. Lớp đào tạo nghề trồng rau sạch có tổng số 28 người người cai nghiện ma tuý tham gia, 100% hoàn thành chương trình đào tạo.
Qua các lớp học góp phần nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao tay nghề, trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và ý thức lao động; tạo động lực để người cai nghiện ma túy tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu. Những kiến thức, kỹ năng được học sẽ là hành trang thiết thực giúp người cai nghiện có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Trong chương trình, ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ; trao chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/be-giang-cac-lop-bo-tuc-van-hoa-xoa-mu-chu-va-dao-tao-nghe-cho-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-5105295.html