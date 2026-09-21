Bé gái thiếu quan sát lao ra trước đầu xe ô tô, người đàn ông có phản ứng gây chú ý

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông đáng chú ý. Theo đó, một người đàn ông đang quét dọn trước cửa nhà. Lúc này, một bé gái đi đến gần anh thì bất ngờ chạy qua đường mà không ngó nghiêng trước sau.

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý)

Đáng chú ý, một chiếc ô tô đang lao tới, bé gái đã suýt bị chiếc ô tô "nuốt chửng". May mắn, người đàn ông đã có phản ứng cực nhanh nhạy và chính xác. Anh lao ra kéo bé gái ra, nhờ đó, bé gái đã thoát nạn trong gang tấc. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít ý kiến cho rằng nếu người đàn ông không kịp thời phát hiện và hành động, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

Tình huống trên cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ nhỏ chơi hoặc di chuyển gần khu vực có xe cộ qua lại. Trẻ cần được hướng dẫn kỹ cách quan sát trước khi sang đường và tuyệt đối không tự ý chạy băng qua đường, ngay cả khi đoạn đường tưởng như vắng phương tiện.