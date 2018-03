Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường ở Quảng Ninh

Hai phụ nữ đang đi bộ thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 30/3, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Hải Yên (TP Móng Cái) tiếp nhận một bé gái bị bỏ rơi do bà Điền Thị Bé (SN 1958) và bà Hà Thị Khuyên (SN 1974, cùng trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) phát hiện ở bên đường.

Cháu bé đang được cán bộ Công an phường Hải Yên chăm sóc.

Theo đó, khi đang đi bộ tại lối mòn vào đập nước Đoan Tĩnh (thuộc khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái), bà Khuyên và bà Bé phát hiện cháu bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi nằm bên đường, bên cạnh chỉ có một bọc tã lót trẻ sơ sinh. Cháu bé vẫn chưa đứt dây rốn, sức khỏe tốt.

Sau đó, hai bà bế cháu bé tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Yên đã ủ ấm, chăm sóc cháu và làm biên bản bàn giao cho UBND phường Hải Yên theo quy định của pháp luật.

Hiện, cháu bé đang được một cán bộ phường Hải Yên nuôi dưỡng.

Minh Khang