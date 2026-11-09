Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Tĩnh

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, địa phương vừa tiếp nhận thông tin một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/11, một cặp vợ chồng đến chùa Vĩnh, xã Đồng Lộc để thắp hương thì phát hiện bé gái nằm được đặt trước cổng.

Bên cạnh cháu bé có lá thư được cho là do người mẹ để lại, trình bày hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng và mong nhà chùa đón nhận, cưu mang con.

Lá thư đặt cạnh cháu bé.

Theo nội dung lá thư, bé gái nặng 2,2kg, sinh lúc 3h ngày 3/11. Sau khi phát hiện sự việc, cặp vợ chồng đã thông báo cho nhà chùa để chăm sóc cháu bé.

Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với công an và bộ phận tư pháp lập biên bản, tạm giao cháu bé cho chùa Vĩnh chăm sóc.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, địa phương sẽ phát thông báo tìm người thân của cháu bé theo quy định. Sau 7 ngày, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ phối hợp với nhà chùa thực hiện các thủ tục tiếp theo, trong đó có đăng ký khai sinh cho cháu.