Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa gần Nhà thờ

Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 4h15 ngày 27/9, ông Nguyễn Thiện Hoạt (trú trên địa bàn) phát hiện một chiếc làn nhựa màu hồng đặt tại gốc cây xà cừ gần Nhà thờ Bảo Nham, bên trong có một bé gái sơ sinh đang ngủ.

Cháu bé và lá thư để lại.

Sau khi phát hiện, ông Hoạt đưa cháu bé về nhà chăm sóc và báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Hợp Minh sau đó lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi theo quy định.

Theo thông báo, bé gái có độ tuổi ước tính từ 10-15 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3kg. Tại thời điểm được phát hiện, sức khỏe của cháu bình thường.

Cháu bé mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng, đội mũ vải màu hồng. Đồ vật để lại cùng cháu gồm một chiếc làn nhựa màu hồng có tay xách, hai gối sơ sinh màu vàng, một số quần áo, tã lót sơ sinh.

Đáng chú ý, trong chiếc làn có một lá thư với nội dung cho biết người mẹ là mẹ đơn thân, sinh hai con. Do không có công việc, hoàn cảnh khó khăn, người mẹ gửi lại con, mong có người nuôi dưỡng và xin lỗi con.

Hiện cháu bé được UBND xã Hợp Minh bố trí chăm sóc tạm thời trong thời gian chờ xác định cha, mẹ hoặc người thân thích và hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật.