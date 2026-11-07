Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên Quốc lộ 1A đã được mẹ ruột đến nhận lại

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thông tin về trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Lập, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm người thân cho cháu bé.

Trạm y tế xã Tân Lập bàn giao bé gái cho gia đình

Sau đó mẹ bé gái đã liên hệ Trạm Y tế xã Tân Lập nhận lại cháu bé. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, ngày 5/11, Trạm Y tế xã Tân Lập phối hợp với chính quyền bàn giao cháu bé về với gia đình.

Trong những ngày được chăm sóc tại Trạm Y tế, bé gái đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương và hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng bà con gần xa. Từ những hộp sữa, chiếc tã, những món quà nhỏ đến những lời động viên chân thành, tất cả đều thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của cộng đồng dành cho cháu bé.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y tế, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và tất cả những người đã quan tâm, giúp đỡ, dành tình yêu thương cho bé trong những ngày vừa qua.