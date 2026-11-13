Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng, rét run vì lạnh

Ngày 13/11, thông tin từ UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, địa phương đang thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại cánh đồng Quỳnh Trang.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/11, chị Nguyễn Thị Láng (trú khối 18, phường Hoàng Mai) trên đường đi làm về, khi đi qua cánh đồng thuộc địa bàn Quỳnh Trang thì nghe tiếng trẻ khóc.

Tiến đến kiểm tra, chị Láng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm một mình giữa cánh đồng, trong tình trạng rét run nên đã đưa về nhà chăm sóc, giữ ấm.

Bé gái được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh: CTV

Đến sáng 13/11, gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, các y, bác sĩ xác định cháu là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định.

Chính quyền địa phương đang thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân của bé gái. Những ai có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ UBND phường Hoàng Mai hoặc Trạm Y tế Quỳnh Trang để phối hợp xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, cháu bé tiếp tục được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang.

Trường hợp không xác định được cha mẹ, người thân, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước tiếp theo về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giải quyết việc nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.