Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Trước đó, bà Trần Thị Nhung (sinh năm 1962, trú tại thôn Vĩnh Hòa 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực ven đường liên thôn thuộc địa bàn thôn.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Nhung gọi điện cho con trai là ông Trần Xuân Tùng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, ông Tùng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong làn nhựa màu xanh.

Cháu bé cao khoảng 40 cm, nặng khoảng 5 kg, mặc quần áo màu hồng và được quấn trong khăn vải. Bên cạnh cháu có một túi quần áo màu hồng, một gói bỉm và một hộp sữa. Trong tờ giấy để lại cùng cháu bé có ghi ngày sinh là 23/9/2026.

Ngay sau đó, gia đình ông Tùng đã trình báo sự việc với UBND xã Vĩnh Lộc, Công an xã Vĩnh Lộc và trưởng thôn Vĩnh Hòa 3, đồng thời đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Vĩnh Lộc thành lập tổ công tác phối hợp với Công an xã, đại diện thôn Vĩnh Hòa 3 và trạm y tế tiến hành xác minh thực tế, lập biên bản xác nhận sự việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Chính quyền địa phương hoàn thiện các hồ sơ liên quan, đồng thời đề nghị tiếp nhận cháu bé vào chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc.

Theo thông tin được cung cấp, hiện sức khỏe cháu bé bình thường, không phát hiện vết thương hay dấu hiệu bị ốm, nhịp tim bình thường và cháu bú sữa tốt. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được thông tin và chưa xác định được cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ, UBND xã Vĩnh Lộc thông báo công khai nhằm tìm kiếm cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Thời gian niêm yết thông báo tại trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc và phát công khai trên hệ thống truyền thanh xã kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 28/10/2026 đến hết ngày 3/11/2026.

UBND xã Vĩnh Lộc đề nghị cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, nếu có thông tin và đủ căn cứ xác nhận, liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận con, nhận cháu theo quy định.

Trong thời gian thông báo, tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan đến cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé được đề nghị kịp thời cung cấp cho UBND xã Vĩnh Lộc để phối hợp xác minh.

Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không nhận được thông tin từ cha mẹ đẻ hoặc người thân, UBND xã Vĩnh Lộc sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.