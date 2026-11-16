Bé gái sinh non 500 gram vượt cửa tử sau 108 ngày điều trị

Ngày 15/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thông tin về trường hợp bé gái T.H.M (trú tại Nghệ An) sinh cực non, chỉ nặng 500 gram, được cứu sống sau 108 ngày điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 30/9/2025, khi thai kỳ mới ở 24 tuần 6 ngày, sản phụ P.T.L (mang thai lần thứ ba) được chẩn đoán sa dây rau. Đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi do nguy cơ thiếu oxy cấp.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp khoa Sản bệnh lập tức triển khai phẫu thuật lấy thai, đồng thời phối hợp với khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh chuẩn bị tiếp nhận trẻ ngay tại phòng mổ.

Ngay khi chào đời, bé gái chỉ nặng 500 gram, trong tình trạng tím tái, nhịp tim chậm, phản xạ yếu và không thể tự thở. Ê-kíp khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh nhanh chóng tiến hành hồi sức, đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và chuyển trẻ về khoa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ở tuổi thai chưa đầy 25 tuần, các cơ quan trong cơ thể trẻ, đặc biệt là phổi, tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa, còn rất non yếu. Với cân nặng chỉ 500 gram, bệnh nhi phải đối mặt với nguy cơ tử vong và hàng loạt biến chứng nghiêm trọng.

Những ngày đầu sau sinh, trẻ phải thở máy, hỗ trợ oxy, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch và sử dụng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi tiếp tục xuất hiện nhiều biến chứng phức tạp, đáng chú ý là tình trạng còn ống động mạch lớn. Khi điều trị đóng ống bằng thuốc không đạt kết quả, các bác sĩ quyết định phẫu thuật đóng ống động mạch ngay tại bệnh viện. Ca phẫu thuật thành công, giúp trẻ vượt qua thêm một biến chứng nguy hiểm.

Bé gái sinh non 500 gram hiện nặng 6,4kg sau 108 ngày điều trị tích cực. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, bệnh nhi còn bị phụ thuộc oxy kéo dài, mắc bệnh phổi mạn tính, vàng da và thiếu máu nghiêm trọng. Trẻ phải chiếu đèn và truyền máu nhiều lần. Mỗi diễn biến bất thường đều đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ theo dõi sát sao, kịp thời điều chỉnh phương án điều trị phù hợp với thể trạng đặc biệt non yếu của trẻ.

Quá trình hồi sức và chăm sóc được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ, điều dưỡng trong kiểm soát biến chứng, hỗ trợ hô hấp và bảo đảm dinh dưỡng. Từng nhịp thở, chỉ số sinh tồn, khả năng dung nạp sữa và tốc độ tăng cân của trẻ được theo dõi 24/24 giờ.

Từ tình trạng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các phương tiện hỗ trợ y tế, bệnh nhi từng bước ổn định hô hấp, cải thiện thể trạng và đáp ứng tốt hơn với quá trình chăm sóc.

Sau 108 ngày điều trị tích cực, bé gái đủ điều kiện xuất viện với cân nặng 2,23kg. Trẻ tỉnh táo, môi hồng, phản xạ bú tốt, nhịp thở đều, không còn biểu hiện gắng sức hay những cơn tím tái.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện bé gái đã hơn 13 tháng tuổi, nặng 6,4kg và tiếp tục phát triển sau hành trình điều trị đầy khó khăn.

Trường hợp này cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa chuyên khoa Sản và Nhi trong cấp cứu, hồi sức và điều trị trẻ sinh cực non, đặc biệt là những trường hợp có cân nặng rất thấp khi chào đời.