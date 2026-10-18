Bé gái ở Thái Nguyên nhiều lần bị 2 người đàn ông xâm hại

Đối tượng B.T.T.H tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, xác định trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023, B.V.T. (SN 1973), trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H. (tên nhân vật đã được thay đổi), trú cùng xã Đại Phúc.

Cũng trong khoảng thời gian năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu T.N.H. bị đối tượng B.T.T.H. (SN 2004), cùng trú tại xã Đại Phúc xâm hại tình dục nhiều lần, đến tháng 10/2026, cháu H. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/10/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng B.V.T. và B.T.T.H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 16/10/2026, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.