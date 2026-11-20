Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, thời điểm xảy ra sự việc, bé gái nhìn thấy một con rắn có đầu hình tam giác, đặc điểm giống rắn lục đuôi đỏ. Do tò mò, bé dùng chân đá vào con vật và không may bị cắn vào mu bàn chân trái.

Khoảng 2 giờ sau, gia đình đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng bàn chân trái sưng nề nghiêm trọng. Qua thăm khám và đánh giá tình trạng tổn thương, các bác sĩ chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, đồng thời theo dõi sát diễn tiến sức khỏe.

Sau đợt truyền huyết thanh đầu tiên, tình trạng sưng nề vẫn tiếp tục tiến triển. Các bác sĩ quyết định truyền thêm đợt huyết thanh thứ hai.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và điều trị theo đúng phác đồ, sức khỏe bé dần cải thiện, vết thương giảm sưng và được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ rắn xuất hiện ngay trong khu vực sinh hoạt của các gia đình. Tai nạn rắn cắn không chỉ xảy ra ở đồng ruộng, vườn cây hay những nơi hoang vắng mà còn có thể xảy ra ngay tại nhà, đặc biệt với trẻ nhỏ hiếu động, tò mò.

Theo các bác sĩ, tùy từng loài, nọc độc rắn có thể gây ra những tổn thương khác nhau. Với nhóm rắn lục, người bị cắn thường có biểu hiện đau, sưng nề, bầm tím, phồng rộp, xuất huyết tại vị trí tổn thương; một số trường hợp có thể xuất hiện rối loạn đông máu.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Trong khi đó, nọc độc của một số loài rắn khác có thể tác động đến hệ thần kinh, gây sụp mí, nhìn đôi, yếu liệt cơ, khó nuốt và nguy cơ suy hô hấp.

Các dấu hiệu nguy hiểm cần lưu ý sau khi bị rắn cắn gồm: vùng vết thương đau, sưng nề tăng dần; bầm tím, chảy máu bất thường; chảy máu chân răng, chảy máu mũi, tiểu máu; chóng mặt, nôn ói, mệt lả, sụp mí, khó nuốt hoặc khó thở.

Đáng chú ý, triệu chứng nhiễm độc không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay sau khi bị cắn. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi vết thương nhỏ, ít đau hoặc chưa có biểu hiện bất thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị rắn cắn, phụ huynh cần đưa trẻ ra xa khu vực có rắn, giữ bình tĩnh, hạn chế vận động và bất động tương đối chi bị thương; đồng thời tháo giày dép, trang sức để tránh chèn ép khi vùng bị cắn sưng nề. Gia đình cần ghi nhớ thời điểm xảy ra sự việc, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế; có thể chụp ảnh con rắn từ xa nếu bảo đảm an toàn, tuyệt đối không bắt hoặc mang xác rắn theo. Người dân không tự ý garô, rạch, chích, hút nọc độc, đắp lá cây, thuốc nam hay hóa chất lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng, tổn thương nặng hơn và chậm trễ cấp cứu. Để phòng tránh, các gia đình cần vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, dọn dẹp sân vườn, không để rác thải, gỗ, gạch đá tồn đọng gần nơi ở. Khi đi ruộng, làm vườn hoặc đến khu vực nhiều cây cỏ, nên mang giày, ủng, quần dài và sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm. Phụ huynh cũng cần nhắc trẻ không đến gần, trêu chọc hoặc tự ý bắt rắn.