Ngày 31/10, UBND phường Bắc An Phụ, TP. Hải Phòng vừa phát đi thông báo về việc một bé gái nặng 4kg, hơn 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ngoài đường để tìm thân nhân cho cháu.

Theo chính quyền địa phương, trước đó, khoảng lúc 05 giờ ngày 5/10/2026, tại khu vực trước cổng nhà bà Trần Thị B. (tổ dân phố Hán Xuyên, phường Bắc An Phụ, Hải Phòng), người dân phát hiện một thùng catton để ở trước cổng, bên trong có một bé gái được xác định 2 tháng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 4kg.

Ngoài ra, bên trong thùng catton còn một số đồ vật gồm quần áo trẻ sơ sinh, sữa, một tờ giấy viết tay với nội dung “sinh ngày 25/7/2026”.

Người dân trình báo Công an sau khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi ngoài đường.

Ngày 13/10/2026, bà Trần Thị B. đến Công an phường Bắc An Phụ trình báo về việc có trẻ bị bỏ rơi.

Sau đó, UBND phường Bắc An Phụ đã lập biên bản sự việc có sự chứng kiến của các cơ quan, đơn vị và gia đình người phát hiện trẻ bị bỏ rơi.

Hiện nay, UBND phường tạm thời giao cháu bé cho gia đình người phát hiện cháu để chăm sóc và nuôi dưỡng bé trong thời gian thực hiện các quy trình theo quy định.

UBND phường Bắc An Phụ thông báo tìm người thân của cháu bé. Trong thời hạn 07 ngày niêm yết thông báo (từ ngày 31/10/2026 đến 6/11/2026), nếu không có thông tin gì liên quan đến bé gái trên, UBND phường sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.