Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A

Ngày 29/10, thông tin từ UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Tân Lập.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/10, người dân phát hiện cháu bé bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Bình, xã Tân Lập. Khi được phát hiện, cháu bé khỏe mạnh và mặc áo vàng cộc tay. Bên cạnh có một túi đồ dùng trẻ em, hộp sữa Dielac Alpha và bình sữa màu xanh.

Nhận tin báo, chính quyền xã Tân Lập đã lập hồ sơ theo quy định và giao Trạm Y tế xã Tân Lập tạm thời chăm sóc cháu bé. Người dân có thông tin về gia đình hoặc người thân của cháu bé được đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lập qua số điện thoại 0972 087 109 để phối hợp tìm người thân cho cháu.