Bé gái hơn 1 tuổi mất tích được tìm thấy trong lô cao su ở Gia Lai, cách nhà khoảng 1 km

Theo thông tin từ Bộ Công an, chiều tối ngày 27/9, Công an xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của gia đình chị Y.T về việc cháu V.Y.S (sinh năm 2025, con gái chị Y.T) bị lạc.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức rà soát nhiều khu vực và xác minh những thông tin có liên quan.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện cháu V.Y.S tại một lô cao su, cách vị trí ban đầu khoảng 1 km.

Ngay sau khi được tìm thấy, cháu bé được bàn giao an toàn cho gia đình. Sự trở về bình an của cháu đã giúp gia đình vơi đi nỗi lo lắng, xúc động.

Gia đình cháu V.Y.S. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Ia Púch trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm.

Việc kịp thời tìm thấy và đưa cháu bé trở về an toàn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.