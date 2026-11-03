Bé gái hai tháng tuổi mắc ca thoát vị bẹn hiếm gặp

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi ngụ tại Tây Ninh được gia đình đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện quấy khóc kéo dài, vùng bẹn trái sưng to bất thường. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị thoát vị bẹn nghẹt nên quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện bên trong khối thoát vị có tai vòi, buồng trứng trái và cả tử cung. Phần cổ túi thoát vị bị thắt chặt khiến máu không thể lưu thông bình thường đến các cơ quan bên trong.

Các bác sĩ nhanh chóng giải phóng chỗ thắt nghẹt, giúp tử cung và buồng trứng hồng hào trở lại, chưa có dấu hiệu hoại tử. Sau đó, ê-kíp đưa các cơ quan này về vị trí trong ổ bụng và xử lý phần ống tạo thành túi thoát vị. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt, bú ngoan và xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Bác sĩ Nhân cho biết, thoát vị bẹn ở trẻ gái còn được gọi là thoát vị ống Nuck. Thông thường phần đi vào khối thoát vị có thể là buồng trứng, tai vòi hoặc một đoạn ruột. Trường hợp có cả tử cung như bệnh nhi này rất hiếm gặp.

Bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc ca thoát vị bẹn hiếm gặp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ở trẻ nhũ nhi, tử cung còn rất nhỏ nên có thể đi vào khối thoát vị. Khi phần cổ túi thoát vị bị thắt chặt, máu nuôi các cơ quan bên trong bị cản trở. Nếu trẻ không được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng và tử cung có thể hoại tử, để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe sinh sản.

Điều đáng lưu ý là dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể chỉ là một khối phồng ở vùng bẹn, nếu trẻ quấy khóc kéo dài, vùng bẹn sưng to bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên tự theo dõi hoặc chờ khối phồng tự hết.

Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, phụ trách chuyên môn khối ngoại, cho biết thoát vị bẹn là bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng không thể tự khỏi. Bệnh lý này được khuyến cáo nên tiến hành phẫu thuật sớm ngay sau khi có chẩn đoán.

Việc phát hiện bệnh từ sớm giúp trẻ được điều trị trước khi khối thoát vị bị thắt nghẹt, làm tổn thương các cơ quan bên trong. Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần chú ý những thay đổi bất thường ở vùng bẹn, nhất là khi trẻ quấy khóc hoặc rặn. Một khối phồng tưởng chừng đơn giản có thể là dấu hiệu của bệnh lý cần được can thiệp sớm.